Quota azzurra - Parma, 75% di italiani! Ma nessuno in Nazionale

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Tantissimi i calciatori italiani presenti nella rosa del Parma. Tredici quelli già scesi in campo, diversi ancora ai box principalmente per motivi fisici. Di seguito il dato.

Portieri

Luigi Sepe (1991) - 3 partite, 270 minuti

Difensori

Simone Iacoponi (1987) - 3 partite, 270 minuti

Massimo Gobbi (1980) - 3 partite, 254 minuti

Riccardo Gagliolo (1990) - 3 partite, 270 minuti

Federico Dimarco (1997) - 1 partita, 11 minuti

Centrocampisti

Antonino Barillà (1988) - 3 partite, 259 minuti

Alberto Grassi (1995) - 2 partite, 156 minuti

Luca Rigoni (1984) - 2 partite, 84 minuti

Alessandro Deiola (1995) - 1 partita, 30 minuti

Attaccanti

Fabio Ceravolo (1987) - 3 partite, 56 minuti

Antonio Di Gaudio (1989) - 3 partite, 234 minuti

Roberto Inglese (1991) - 3 partite, 250 minuti

Luca Siligardi (1988) - 1 partita, 80 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister D'Aversa nelle prime tre giornate di Serie A.

Pierluigi Frattali

Marcello Gazzola

Alessandro Bastoni

Giovanni Pinto

Jacopo Dezi

Gianni Munari

Matteo Scozzarella

Giuseppe Carriero

Emanuele Calaiò

Amato Ciciretti

Mattia Sprocati

Davide Mastaj

Percentuale calciatori italiani in rosa: 75%