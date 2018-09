Quota azzurra - Roma, pochi ma buoni. Con la sorpresa Zaniolo

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Fra le big di Serie A la Roma si colloca nel mezzo: meno azzurra rispetto a Juventus e Milan ma sicuramente più italiana di Inter, Lazio e Napoli. L'eterno Daniele De Rossi è il portabandiera e Alessandro Florenzi pronto a raccoglierne il testimone. La grande spesa è Bryan Cristante, la novità Zaniolo che è stato convocato da Mancini pur non avendo mai esordito in Serie A. Convocato anche Lorenzo Pellegrini.

Portieri

-

Difensori

Davide Santon (1991) - 1 partita, 13 minuti

Centrocampisti

Bryan Cristante (1995) - 3 partite, 98 minuti

Daniele De Rossi (1983) - 3 partite, 270 minuti

Alessandro Florenzi (1991) - 2 partite, 163 minuti

Luca Pellegrini (1996) - 1 partita, 46 minuti

Attaccanti

Stephan El Shaarawy (1992) - 2 partite, 104 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister Di Francesco nelle prime tre giornate di Serie A.

Antonio Mirante

Luca Pellegrini

Nicolò Zaniolo

Lorenzo Vasco

Percentuale calciatori italiani in rosa: 34%