Quota azzurra - Sassuolo sempre meno italiano. È l'ora di Berardi

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Il Sassuolo da sempre regala un'alta percentuale di italiani, anche se decisamente inferiore rispetto al passato, come ha fatto notare recentemente anche il patron Giorgio Squinzi. Domenico Berardi è il fiore all'occhiello nonché l'unico giocatore convocato da Mancini, che l'ha fatto esordire a giugno dopo aver collezionato nella gestione Conte e Ventura solamente qualche convocazione.

Portieri

Andrea Consigli (1987) - 3 presenze, 270 minuti

Difensori

Christian Dell'Orco (1994) - 1 presenza, 1 minuto

Gianmarco Ferrari (1992) - 3 presenze, 270 minuti

Giangiacomo Magnani (1995) - 3 presenze, 270 minuti

Centrocampisti

Manuel Locatelli (1998) - 2 presenze, 180 minuti

Stefano Sensi (1995) - 2 presenze, 83 minuti

Francesco Magnanelli (1984) - 1 presenza, 90 minuti

Attaccanti

Domenico Berardi (1994) - 3 presenze, 237 minuti

Federico Di Francesco (1994) - 2 presenze, 142 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister De Zerbi nelle prime tre giornate di Serie A.

Gianluca Pegolo

Giacomo Satalino

Federico Peluso

Leonardo Sernicola

Claud Adjapong

Alessandro Matri

Enrico Brignola

Marcello Trotta

Percentuale calciatori italiani in rosa: 61%