Quota azzurra - SPAL, 63% di italiani. E Lazzari va da Mancini

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Fortissima impronta italiana per la SPAL, che però rispetto all'anno della promozione in B ha aperto i propri orizzonti: dall'autarchia di due stagioni fa siamo arrivati al 63% di prodotti made in Italy. E uno di loro si è conquistato l'azzurro: Manuel Lazzari ha ricevuto la prima chiamata.

Portieri

Difensori

Francesco Vicari (1994) - 3 presenze, 270 minuti

Centrocampisti

Filippo Costa (1995) - 1 presenza, 9 minuti

Simone Missiroli (1986) - 3 presenze, 222 minuti

Manuel Lazzari (1993) - 3 presenze, 269 minuti

Mirko Valdifiori (1986) - 3 presenze, 62 minuti

Pasquale Schiattarella (1987) - 3 presenze, 216 minuti

Attaccanti

Andrea Petagna (1995) - 3 presenze, 270 minuti

Mirko Antenucci (1984) - 3 presenze, 270 minuti

Alberto Paloschi (1990) - 1 presenza, 12 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister Semplici nelle prime tre giornate di Serie A.

Giacomo Polluzzi

Lorenzo Dickmann

Francesco Ferrari

Kevin Bonifazi

Mattia Vitale

Federico Viviani

Mattia Valoti

Alessandro Miotto

Sergio Floccari

Gabriele Moncini

Tommaso Costantini

Jacopo Murano

Percentuale calciatori italiani in rosa: 63%