Quota azzurra - Torino a metà fra italiani e stranieri. Tre i convocati

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Torino diviso quasi equamente a metà fra italiani e stranieri, con i giocatori nostrani, almeno i più grandi, che hanno vestito praticamente tutti almeno una volta la maglia della Nazionale. Per la Nations League sono stati chiamati Sirigu, Belotti e Zaza.

Portieri

Salvatore Sirigu (1987) - 3 presenze, 270 minuti

Difensori

Armando Izzo (1992) - 3 presenze, 259 minuti

Lorenzo De Silvestri (1988) - 3 presenze, 207 minuti

Emiliano Moretti (1981) - 3 presenze, 270 minuti

Centrocampisti

Roberto Soriano (1991) - 3 presenze, 128 minuti

Daniele Baselli (1992) - 2 presenze, 117 minuti

Attaccanti

Andrea Belotti (1993) - 3 presenze, 270 minuti

Simone Zaza (1991) - 1 presenza, 19 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister Mazzarri nelle prime tre giornate di Serie A.

Antonio Rosati

Edoardo Bettin

Simone Auriletto

Mirko Bortoletti

Lorenzo Mazzola

Simone Edera

Vittorio Parigini

Mattia Aramu

Simone Menabò

Percentuale calciatori italiani in rosa: 53%