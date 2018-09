Quota azzurra - Udinese, appena sei italiani in rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

L'Udinese si conferma squadra esterofila del panorama della Serie A. Solo il 19% è italiano (ultimo, come il Napoli) e nessuno è stato convocato dal ct. Anche se per il futuro non sarà difficile immaginare Rolando Mandragora in azzurro.

Portieri

Simone Scuffet (1996) - 3 presenze, 270 minuti

Difensori

-

Centrocampisti

Rolando Mandragora (1997) - 2 presenze, 180 minuti

Attaccanti

Kevin Lasagna (1992) - 3 presenze, 245 minuti

Marco D'Alessandro (1991) - 2 presenze, 24 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister Velazquez nelle prime tre giornate di Serie A.

Giuseppe Pezzella

Simone Pontisso

Percentuale calciatori italiani in rosa: 19%