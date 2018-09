Quote azzurre - Inter, 28% di italiani in rosa (portieri di riserva compresi)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Storicamente con pochi italiani in rosa, l'Inter ha fin qui impegnato quattro italiani nelle prime tre giornate di Serie A: D'Ambrosio e Politano hanno giocato come titolari, Candreva e Gagliardini sono invece riserve di lusso. Di seguito il dato.

Portieri

Difensori

Danilo D'Ambrosio (1988) - 3 partite, 265 minuti

Centrocampisti

Antonio Candreva (1987) - 1 partita, 12 minuti

Roberto Gagliardini (1994) - 1 partita, 90 minuti

Attaccanti

Matteo Politano (1993) - 3 partite, 271 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Poco o nulla. Oltre al secondo e terzo portiere - Daniele Padelli e Tommaso Berni - l'unico altro italiano non impegnato è il difensore Andrea Ranocchia.

Percentuali calciatori italiani impiegati finora in Serie A: 28%