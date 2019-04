I quotidiani olandesi ci credono: "L'Ajax ora può eliminare la Juve"

Nei portali dei quotidiani olandesi serpeggia grande soddisfazione e soprattutto ottimismo in vista della sfida di ritorno fra Juventus e Ajax dopo l'1-1 della Johan Cruyff ArenA. Il de Volkskrant parla di "Partita di calcio emozionante con risultato imprevedibile", mentre per il De Telegraaf "Un forte Ajax ha la possibilità di vincere le semifinali di Champions League". Chiusura con AD, che scrive di un "Ajax super forte che non fa fuggire la Juventus".