I quotidiani stroncano Orsato: l'arbitro sbaglia tutto

© foto di Federico De Luca

I principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina sono sostanzialmente d'accordo e bocciano l'operato dell'arbitro Orsato in occasione della sfida fra Inter e Juventus. Pesante il voto del Corriere dello Sport, che assegna ad Orsato un bel 3 in pagella

GAZZETTA 4 - Come Olivier a Madrid ignora la regola 18, quella del buon senso: va alla Var ed espelle Vecino, ma bastava il giallo estratto in prima battuta. E' il baco che guasta la partita, che la incattivisce dentro e fuori campo, che la rende ingovernabile.

TUTTOSPORT 5 - E senza Var sarebbe stato 4 o peggio. L'errore più grave, la reiterata non espulsione di Pjanic

CORRIERE DELLO SPORT 3 - Partita horror. Dire che la condiziona è poco. Mancano cartellini gialli e le sue sviste sono colossali.