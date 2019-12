Rabiot ancora titolare? Sarri: "È in crescita, ora ha bisogno di giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle migliori notizie di questo periodo per la Juventus è il buon rendimento di Adrien Rabiot. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha così risposto, in conferenza stampa, ad una domanda sulla possibilità di vedere il francese titolare per la terza volta consecutiva: "In questo momento è un calciatore in crescita e per questo ha bisogno di giocare. Se ha recuperato pienamente può partire dal 1' tranquillamente. Sto chiedendo sacrifici a Matuidi, che spende tanto in partita. L'ideale per lui sarebbe riposarsi un po' dopo due partite, ma in quella zona in questo momento ho bisogno di sacrificio. Rabiot comunque ha bisogno di giocare".