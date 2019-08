Blitz in Spagna per il ds della Juventus Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dall'emittente RAC1, il dirigente bianconero nelle ultime ore ha incontrato la dirigenza del Barcellona per discutere del futuro di Juan Miranda, prodotto della cantera catalana che il tecnico Valverde ha testato la scorsa stagione in tre gare di Coppa del Re e una di Champions League. Nel colloquio possibile che i due club abbiamo parlato anche di Daniele Rugani, difensore emerso come obiettivo del Barcellona.