"I ragazzi hanno provato a vincere in tutti i modi". Rivedi Inzaghi dopo il pareggio della Lazio

La Lazio non riesce a ritrovare la vittoria e dopo aver perso contro il Verona nella giornata precedente, impatta contro il Benevento per 1-1. A fine gara è proprio il tecnico della squadra capitolina a parlare del match. "I ragazzi hanno provato a vincere in tutti i modi, anche se non dovevamo prendere gol sul finale del primo tempo e dovevamo farne un altro. Di contro abbiamo trovato una quadra in salute, che ci ha dato filo da torcere e con buoni giocatori. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma qualcosa ci manca perché dopo un primo tempo così e dopo un palo non puoi andare al riposo sull'1-1". Rivedi il video con le parole di Inzaghi: