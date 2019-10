Rakitic è il nome giusto? Inter, per gennaio meglio un vice Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La scorsa settimana, seguendo le indicazioni filtrate dalla Spagna, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è stato avvistato a Barcellona. Obiettivo: trattare il cartellino di Ivan Rakitic con i blaugrana. Un profilo seguito da diversi mesi dall’Inter, quello del croato. Che certamente farebbe felice Antonio Conte, tecnico che ieri dopo il pareggio col Parma ha fatto intuire a mezzo stampa la necessità di aggiungere potenziali titolari nel mercato di gennaio per restare competitivi fino alla fine della stagione.

Ma se c’è qualcosa che proprio la partita di ieri col Parma ha lasciato in eredità è la mancanza in squadra di un vero e proprio vice di Marcelo Brozovic. Il connazionale di Rakitic è sembrato appannato, specialmente nel primo tempo (quando ha propiziato involontariamente i due gol gialloblù), dopo una serie di partite da 7 in pagella (fra campionato e Champions). Numeri e dati alla mano Brozovic sembra uno dei pochi insostituibili dell’undici nerazzurro. Per le qualità che riesce a mettere in campo, ma anche e soprattutto perché in rosa manca un suo potenziale rimpiazzo. Certo, Sensi potrebbe agire da regista davanti alla difesa. Ma visto l’impatto avuto dall’ex Sassuolo 20 metri più avanti, siamo sicuri che sarebbe la soluzione giusta? E di certo Rakitic non ha piede e gamba per interpretare quel ruolo. D’accordo, se il tuo ds tratta uno come lui non puoi lamentarti. Ma a conti fatti, forse, all’Inter farebbe più comodo un regista che in certi frangenti possa sostituire l’insostituibile metronomo croato.