Rebus Icardi. Dal contatto Inter-Napoli alla strategia diversa della Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata importante per capire qualcosa in più sul possibile futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino da mercoledì sarà riaccolto in gruppo per allenarsi coi compagni, ma la posizione dell'Inter non cambia: Maurito è in uscita, resta solo da capire la destinazione.

De Laurentiis vede Marotta - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta sono in queste ore in Lega per l'assemblea, quindi intorno alle 19 si sposteranno negli studi di Sky per la compilazione del calendario. E propio in queste sedi potranno avere un contatto diretto per parlare di Maurito: la distanza fra le parti è ancora notevole, con l'Inter che parte da una valutazione di 80 milioni e il Napoli fermo a non più di 60. Un gap di circa 20 milioni su cui però esistono margini di manovra e oggi, come detto, ci sarà tempo e modo di parlarne in maniera più approfondita. Col Napoli fortemente intenzionato a dare un'accelerata forte e capace di lasciare indietro le altre contendenti.

La Juve alla finestra - Che l'argentino piaccia anche alla Juve non è certo un segreto. Ma ad oggi la strategia bianconera sembra molto diversa da quella azzurra e potrebbe essere sintetizzata con una sola parola: attesa. La Juventus infatti non ha fretta di chiudere l'operazione, forte di un gradimento datato dello stesso Maurito ma pure di una necessità di cedere qualche pezzo pregiato dopo la prima fase di acquisti. E la voglia di attendere agosto inoltrato per provare a sbloccare la trattativa porta a immaginare una strategia, lecita, per provare ad abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. Il tutto Napoli permettendo, ovviamente.