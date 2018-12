Record in prima pagina: "Viviano in trattativa con la SPAL"

© foto di Simone Bernabei

Sulla prima di Record, importante quotidiano sportivo portoghese, trova spazio la situazione di Emiliano Viviano. Allo Sporting non sta trovando spazio e su di lui si sta muovendo, in vista di gennaio, la SPAL. "Viviano negoceia com italianos da SPAL", si legge nel richiamo in prima pagina.