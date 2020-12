Red Bull Torino, i tifosi granata ci provano: campagna social tra sogno e provocazione

vedi letture

Red Bull Torino. Ma è soltanto un sogno social dei tifosi granata, affranti per le difficoltà della squadra guidata da Urbano Cairo. Dopo aver cercato di invogliare Donald Trump all’acquisto della società, nelle ultime ore i sostenitori del Torino ci hanno riprovato, puntando in alto: i profili della popolare marca di Energy drink, che possiede diverse squadre in giro per il mondo (in Europa, Lipsia e Salisburgo) sono stati presi d’assalto dal popolo torinista, con fotomontaggi e richieste “di salvataggio”. Gli hashtag #RBTorino e #RedBullTorino sono tuttora di tendenza su Twitter, dopo esserlo stati per tutta la giornata di ieri, finendo anche sulle prime pagine di diverse testate sportive internazionali. Per ora, appunto, soltanto un’idea virale lanciata sui social: nessuna trattativa in piedi di cui si abbia notizia, anche se circa una decina di anni fa il gruppo sembrava interessato all’acquisto del Toro.