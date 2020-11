Rendimento nuovi acquisti, Benevento: due sono i più utilizzati della rosa. Bene Lapadula

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Aveva chiesto esperienza, soprattutto della massima categoria, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi. Ed in sede di mercato il tecnico delle Streghe è stato accontentato, visto che sono arrivati tanti giocatori fatti e finiti: a cominciare da Kamil Glik, primo della rosa per presenze e minutaggio. Alle sue spalle c’è Artur Ionita, altro innesto estivo, ma pure Daam Foulon, terzino belga ancora in parte da scoprire. Fino a qui hanno dato il proprio contributo anche Gianluca Lapadula e Bryan Dabo, entrambi con 7 presenze (e 3 gol per l’attaccante). Stesso numero di reti anche per Gianluca Caprari, che però di presenze ne ha messe insieme 6. Prima dell’infortunio Iago Falque si era visto 2 volte in campo, ovvero quanto il difensore Federico Barba.

I NUMERI

Iago Falque - 2 presenze, 118 minuti

Bryan Dabo - 7 presenze, 432 minuti

Gianluca Caprari - 6 presenze, 3 gol, 442 minuti

Gianluca Lapadula - 7 presenze, 3 gol, 428 minuti

Federico Barba - 2 presenze, 52 minuti

Daam Foulon - 8 presenze, 514 minuti

Kamil Glik - 8 presenze, 720 minuti

Artur Ionita - 8 presenze, 638 minuti