Rendimento nuovi acquisti, Bologna: Hickey giovane sorpresa, De Silvestri titolare

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Pochi i correttivi da parte del Bologna, anche perché Saputo ha speso molto a gennaio prendendo anche Barrow dall'Atalanta. Così gli acquisti sono tre, due giovanissimi come Aaron Hickey e Emanuel Vignato: il primo è praticamente un titolare, avendo già giocato 5 partite con 416 minuti. L'altro, prelevato dal Chievo, viene inserito soprattutto in coda di partite, oltre a novanta minuti giocati in Coppa Italia. Poi c'è Lorenzo De Silvestri, 7 presenze in campionato e 1 gol, per un totale di 591 minuti: anche lui preso a parametro zero, appare un titolare del club felsineo.

I NUMERI

Aaron Hickey - 5 presenze, 416 minuti

Lorenzo De Silvestri - 7 presenze, 1 gol, 591 minuti

Emanuel Vignato - 6 presenze, 139 minuti