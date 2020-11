Rendimento nuovi acquisti, Crotone: Magallan ok, squillo Riviere in 60 minuti

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Tanti i nuovi acquisti per cercare di reggere il salto di categoria per il Crotone. Il sempre presente è Lisandro Magallan, finora utilizzato in 630 minuti per sette partite di campionato. Utilizzati tanto anche Luca Cigarini, 506 minuti e un gol ma in Coppa Italia, Pedro Pereira e Milos Vulic. L'unico a collezionare 8 presenze è Rispoli, ma tutte da subentrato con solamente 199 minuti giocati. Buono l'apporto di Arkadiusz Reca che ha confezionato due assist sulla fascia sinistra, mentre solo un gol è arrivato in Serie A da un nuovo acquisto: Emmanuel Riviere, due presenze e sessanta minuti giocati, ha infilato il portiere del Genoa, Perin.

I NUMERI

Lisandro Magallan - 7 presenze, 630 minuti

Sebastiano Luperto - 4 presenze, 350 minuti

Koffi Djidji - 0 presenze

Jacopo Petriccione - 4 presenze, 176 minuti

Eduardo Henrique - 3 presenze, 196 minuti

Luca Cigarini - 7 presenze, 1 gol e 1 assist, 506 minuti

Milos Vulic - 7 presenze, 416 minuti

Pedro Pereira - 7 presenze, 543 minuti

Andrea Rispoli - 8 presenze, 199 minuti

Arkadiusz Reca - 7 presenze, 2 assist, 484 minuti

Luca Siligardi - 6 presenze, 185 minuti

Emmanuel Riviere - 2 presenze, 1 gol, 60 minuti

Denis Dragus - 3 presenze, 86 minuti