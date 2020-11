Rendimento nuovi acquisti, Genoa: brilla Scamacca, titolari Badelj e Zajc. Il Covid frena tutti

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Come spesso capita, a Genoa è rivoluzione. Tra nuovi acquisti e rientri dal prestito, sono ben 20 i giocatori nell’organico rossoblù (non tutti inseriti in lista, va detto), che alla fine della scorsa stagione vestivano un’altra maglia. Nel valutare il minutaggio dei rossoblù, peraltro, non si possono dimenticare le vicissitudini che il gruppo di Rolando Maran, il più bersagliato dal Covid, ha dovuto affrontare in questa stagione e che inevitabilmente hanno avuto delle ripercussioni sulle scelte del tecnico. Tra i nuovi, in ogni caso, rubano un posto al sole Badelj e Zajc, entrambi oltre la metà del minutaggio complessivamente a disposizione dei rossoblù. Ma soprattutto Gianluca Scamacca, vero bomber del Grifone.

I NUMERI

Milan Badelj - 7 presenze, 1 assist, 444 minuti

Miha Zajc - 7 presenze, 435 minuti

Gianluca Scamacca - 5 presenze, 4 gol, 1 assist, 363

Marko Pjaca - 7 presenze, 2 gol, 346 minuti

Mattia Bani - 4 presenze, 293 minuti

Lennart Czyborra - 4 presenze, 239 minuti

Mattia Destro - 5 presenze, 1 gol, 236 minuti

Luca Pellegrini - 5 presenze, 198 minuti

Davide Zappacosta - 2 presenze, 1 gol, 166 minuti

Vittorio Parigini - 3 presenze, 117 minuti

Alberto Paleari - 1 presenza, 90 minuti

Eldor Shomurodov - 2 presenze, 88 minuti

Filippo Melegoni - 5 presenze, 1 assist, 61 minuti

Gabriel Charpentier - 0 presenze

Giuseppe Caso - 0 presenze

Ivan Lakicevic - 0 presenze

Petar Brlek - 0 presenze

Lukas Zima - 0 presenze

Joel Asoro - 0 presenze

Darian Males - 0 presenze