Rendimento nuovi acquisti, Inter: Vidal non incide. Hakimi e Perisic ok

vedi letture

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Tanti gli acquisti chiesti da Antonio Conte durante l'estate. Il più presente non poteva essere che Arturo Vidal, 661 minuti in dieci presenze, ma ancora incapace di incidere sia in zona gol che per gli assist. Il migliore da questo punto di vista è Ivan Perisic, 599 minuti, con due gol e due assist, davanti ad Achaf Hakimi: il terzino marocchino ha già segnato un gol e elargito due assist in 593 minuti. Maluccio Pinamonti, solamente 45 minuti fino a qui nonostante qualche assenza in attacco, così come Radja Nainggolan, 41 minuti finora: tra Coronavirus e infortuni il belga ha avuto una scusante per questa prima parte di stagione. Darmian invece ha trovato spazio, così come Kolarov, seppur non proprio convincenti fino a ora.

I NUMERI

Aleksandar Kolarov - 6 presenze, 1 assist, 460 minuti

Matteo Darmian - 8 presenze, 538 minuti

Arturo Vidal - 10 presenze, 661 minuti

Radja Nainggolan - 4 presenze, 41 minuti

Achraf Hakimi - 9 presenze, 1 gol e 2 assist, 593 minuti

Ivan Perisic - 10 presenze, 2 gol e 2 assist, 599 minuti

Andrea Pinamonti - 3 presenze, 45 minuti