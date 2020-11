Rendimento nuovi acquisti, Juventus: Pirlo si fida del mercato. Che ha già portato 8 gol

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Ringiovanire la rosa cercando di non abbassare la qualità. Mica semplice, il compito della Juventus nell’ultima sessione di mercato. Una sessione che si è aperta con l’arrivo di Arthur, centrocampista rientrato nello scambio col Barça per Pjanic che piano piano sta trovando sempre più spazio in bianconero. Il minutaggio non è ancora da titolare indiscusso e indiscutibile, ma le 7 presenze fanno ben sperare soprattutto dopo l’ultimo periodo. Chi ha fatto meglio del brasiliano è certamente Dejan Kulusevski: arrivato dopo la prima stagione fra i grandi a Parma, lo svedese è stato subito catapultato al centro dello scacchiere tattico di Pirlo. Le presenze totali sono 8, 2 le reti segnate. Stesso numero di gettoni per Alvaro Morata, che però di gol ne ha segnati addirittura 6. Quando chiamato in causa anche Weston McKennie ha dato il proprio contributo a centrocampo, come dimostrano le 6 presenze messe insieme. Qualcuna meno per Federico Chiesa, ma l’ex Fiorentina è arrivato solo nelle ultime battute della sessione estiva e sui suoi numeri pesano una squalifica e un leggero infortunio muscolare: ad oggi sono 5 le apparizioni, senza gol all’attivo.

I NUMERI

Arthur - 7 presenze, 345 minuti

Federico Chiesa - 5 presenze, 406 minuti

Alvaro Morata - 8 presenze, 6 gol, 653 minuti

Dejan Kulusevski - 8 presenze, 2 gol, 486 minuti

Weston McKennie - 6 presenze, 275 minuti