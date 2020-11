Rendimento nuovi acquisti, Lazio: Muriqi ancora a zero. Sorpresa Akpa Akpro

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Tanti gli acquisti per il direttore sportivo Igli Tare e la sua Lazio, Il più costoso è certamente Vedat Muriqi, approdato dal Fenerbahce, che finora però non è riuscito a lasciare la propria impronta come vice Immobile, pur potendo giocarci insieme. Sette presenze e zero gol in 284 minuti (poco più di tre partite intere). Squillo che ha avuto Andrea Pereira in 144 minuti e 5 presenze, ma la vera sorpresa è Jean-Daniel Akpa Akpro, in rete contro il Borussia Dortmund al suo esordio in Champions League, passando dalla Salernitana ai biancocelesti. Pochi minuti per Gonzalo Escalante, buoni gli impatti di Fares, Hoedt e anche Pepe Reina, chiamato a causa della positività al covid di Strakosha.

I NUMERI

Pepe Reina - 5 presenze, 7 gol subiti, 450 minuti

Wesley Hoedt - 7 presenze, 494 minuti

Gonzalo Escalante - 4 presenze, 94 minuti

Jean-Daniel Akpa Akpro - 9 presenze, 1 gol, 399 minuti

Mohamed Fares - 8 presenze, 1 assist, 529 minuti

Andreas Pereira - 5 presenze, 1 gol, 144 minuti

Vedat Muriqi - 7 presenze, 284 minuti