Rendimento nuovi acquisti, Milan: Ibra inarrivabile. Ma è Tonali il più utilizzato

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Zlatan Ibrahimovic può essere considerato un nuovo acquisto del Milan, visto che è stato di fatto riacquistato dopo i sei mesi della scorsa stagione? Se la risposta è sì, inevitabile mettere lo svedese in cima al podio del minutaggio e del rendimento dei nuovi. Anche se in realtà, soprattutto a causa della positività al Covid, Ibra ha saltato alcune gare e quindi certi giocatori sono stati più presenti. Non più decisivi, ci mancherebbe. Ma più presenti a livello di apparizioni sì. Sandro Tonali, al netto di un ambientamento non semplicissimo, ha già collezionato 11 gettoni. Ci va vicino Brahim Diaz, 10 presenze e 3 gol. Alle loro spalle ecco Diogo Dalot, 4 apparizioni e una rete, stesso score di Jens Petter Hauge. Quindi Ciprian Tatarusanu, portiere arrivato nelle scorse settimane e già a 2 presenze stagionali. Chi non si è ancora visto è il giovane Pierre Kalulu, ma il tempo è tutto dalla sua parte.

I NUMERI

Zlatan Ibrahimovic - 9 presenze, 9 gol, 713 minuti

Sandro Tonali - 11 presenze, 442 minuti

Brahim Diaz - 10 presenze, 3 gol, 547 minuti

Diogo Dalot - 4 presenze, 1 gol, 289 minuti

Jens Petter Hauge - 4 presenze, 1 gol, 44 minuti

Ciprian Tatarusanu - 2 presenze, 180 minuti