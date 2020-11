Rendimento nuovi acquisti, Roma: Pedro è il più incisivo della A. Bene Kumbulla

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Al netto dei rientri come Smalling e Mkhitaryan, la Roma ha aggiunto quattro calciatori che stanno trovando un discreto spazio - e anche una buona soluzione di continuità - nella rosa di Fonseca. Ottimo l’acquisto di Kumbulla, praticamente intoccabile in difesa, con 8 presenze e addirittura 2 gol da centrale, 553 minuti giocati. Interessante anche l’apporto di Rick Karsdorp, acquistato da Monchi anni fa ma bersagliato dagli infortuni, rientrato dal Feyenoord e autore di 389 minuti finora. Borja Mayoral ha dato il suo apporto con due gol in cinque presenze, entrambi peraltro in Europa League. Il migliore è però Pedro, probabilmente l’acquisto più incisivo dell’intera Serie A finora, con 4 gol e 3 assist nei suoi 740 minuti giocati.

I NUMERI

Marash Kumbulla - 8 presenze, 2 gol, 553 minuti

Rick Kardsorp - 6 presenze, 389 minuti

Pedro - 10 presenze, 4 gol e 3 assist, 740 minuti

Borja Mayoral - 5 presenze, 2 gol, 386 minuti