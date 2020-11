Rendimento nuovi acquisti, Spezia: la rivoluzione ha portato presenze e gol. Chabot il migliore

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Una vera e propria rivoluzione, quella messa in atto dallo Spezia nella sua prima stagione in Serie A. L’acquisto più azzeccato è sicuramente Julian Chabot, difensore arrivato dalla Samp e diventato in breve tempo colonna portante del pacchetto arretrato. Tante presenze anche per Kevin Agudelo (e 1 gol), Tommaso Pobega (2 gol), Cristian Dell’Orco e Daniele Verde (2 gol). Diego Farias si è visto in occasioni e ha all’attivo una rete segnata. Ma in campo si sono visti, chi più chi meno, anche Piccoli, Deiola, Sala, Provedel, Estevez, Agoume, Rafael, Zoet e Leo Sena.

I NUMERI

Ardian Ismajli - 2 presenze, 14 minuti

Jeroen Zoet - 2 presenze, 154 minuti

Diego Farias - 5 presenze, 1 gol, 217 minuti

Daniele Verde - 6 presenze, 2 gol, 341 minuti

Leo Sena - 2 presenze, 38 minuti

Nahuel Estevez - 4 presenze, 158 minuti

Jacopo Sala - 4 presenze, 288 minuti

Rafael - 2 presenze, 116 minuti

Tommaso Pobega - 6 presenze, 2 gol, 376 minuti

Lucien Agoume - 2 presenze, 98 minuti

Kevin Agudelo - 7 presenze, 1 gol, 337 minuti

Julian Chabot - 8 presenze, 1 gol, 560 minuti

Federico Mattiello - infortunato, nessuna presenza

Alessandro Deiola - 4 presenze, 201 minuti

Roberto Piccoli - 4 presenze, 211 minuti

Cristian Dell’Orco - 6 presenze, 277 minuti

Ivan Provedel - 4 presenze, 360 minuti