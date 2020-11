Rendimento nuovi acquisti, Verona: solo una rete arriva dai “vecchi”. Ma Kalinic delude

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Diciassette volti nuovi rispetto alla fine della scorsa stagione: è questo il bilancio del mercato di Ivan Juric, che per la verità in più di un’occasione non se n’è detto particolarmente soddisfatto. In ogni caso, i nuovi acquisti hanno trovato grande continuità di impiego: basti pensare che soltanto Silvestri e Dimarco hanno giocato più di Adrien Tameze. E anche Ilic e Antonin Barak si piazzano nella top 10 per minuti in campo con gli scaligeri finora. L’impatto dei nuovi è infine abbastanza evidente nei gol segnati: proprio il centrocampista ex Udinese è il miglior realizzatore del Verona in questo 2020/2021. E, più in generale, sui 9 gol stagionali siglati dall’Hellas soltanto uno (quello di Lazovic) porta la firma di un giocatore che non sia un nuovo acquisto. Resta invece a secco Nikola Kalinic: il croato, che pure ha sempre giocato almeno uno spezzone di gara da quando è arrivato, è rimasto finora a secco.

I NUMERI

Adrien Tameze - 8 presenze, 536 minuti

Ivan Ilic - 7 presenze, 1 gol, 510 minuti

Antonin Barak - 7 presenze, 3 gol, 1 assist, 500 minuti

Federico Ceccherini - 4 presenze, 1 assist, 325 minuti

Ronaldo Vieira - 3 presenze, 300 minuti

Ebrima Colley - 7 presenze, 299 minuti

Mert Cetin - 4 presenze, 283 minuti

Nikola Kalinic - 4 presenze, 236 minuti

Andrea Favilli - 4 presenze, 2 gol, 207 minuti

Giangiacomo Magnani - 4 presenze, 197 minuti

Eddie Salcedo - 3 presenze, 1 gol, 161 minuti

Ivor Padur - 1 presenza, 120 minuti

Kevin Ruegg - 2 presenze, 102 minuti

Bruno Amione - 1 presenza, 41 minuti

Marco Benassi - infortunato, 0 presenze

Antonio Di Gaudio - 0 presenze

Luigi Vitale - 0 presenze