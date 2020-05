Repubblica - Allenamenti al via prima del 18 maggio? Così la Serie A potrebbe riprendere il 14 giugno

Il quotidiano la Repubblica fa il punto sulla situazione generale del calcio italiano e spiega come, nelle idee del governo, potrebbe esserci addirittura una ripartenza degli allenamenti di squadra anticipata rispetto alla data prevista del 18 maggio. Molto dipenderà dalla curva dei contagi: nella giornata di giovedì 14 sarà fatto un check della situazione e se il trend dovesse continuare ad essere in costante calo come nelle ultime settimane potrebbe arrivare il via libera per la ripresa dell’attività agonistica di squadra con qualche giorno di anticipo rispetto al 18 maggio. Così, si legge, diventerebbero concreti lo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione entro la fine di luglio (2 agosto data ultima per la conclusione del torneo, secondo indicazione della UEFA).

La Serie B - Le squadre del secondo torneo italiano potrebbero riprendere gli allenamenti individuali il 18 maggio, una decina di giorni dopo quelli di squadra e programmare la ripartenza del campionato a inizio luglio con conclusione a fine agosto.