Rottura consumata, Federico Chiesa via subito dalla Fiorentina secondo la Repubblica: Commisso si è rassegnato a cedere il giocatore già a gennaio, con l'Inter che potrebbe anticipare la Juventus nella corsa al giovane esterno. Marotta avrebbe infatti una carta molto interessante per convincere la proprietà italoamericana, poco incline a cedere il giocatore alla Juventus: Gabigol, pronto a tornare ipervalutato dal prestito al Flamengo. E anche se non andasse a Firenze, i 35-40 milioni del suo cartellino verrebbero utilissimi nella trattativa per Chiesa. Da non dimenticare che i viola seguono già da giugno scorso un altro nerazzurro, come Matteo Politano.