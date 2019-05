© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allegri e la Juventus sono sempre più distanti. L'incontro tra il tecnico e il presidente Agnelli per programmare il futuro della Juventus potrebbe in realtà trasformarsi in un addio, scrive Repubblica.it. Il club bianconero - si legge- è sempre più orientato ad un cambio di allenatore, dopo i cinque scudetti di fila vinti da Allegri. La candidatura più forte è quella di Antonio Conte, fortemente voluto da Angelli e Paratici: l'ex tecnico della Juventus non ha ancora superato i dubbi di Angelli, dopo l'addio dello stesso Conte nel 2014.