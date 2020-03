Repubblica, Juventus-Milan verso la disputa a porte chiuse

vedi letture

Dopo che il capo della comunicazione della Juventus ha confermato che è in corso una riunione in Prefettura a Torino tra il Prefetto, il Questore, il sindaco e i rappresentanti dei bianconeri, la voce di una chiusura dell'Allianz Stadium in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan, si è fatta decisamente insistente. Il Governo, in queste ore, sta prendendo in seria considerazione la possibilità di chiudere tutto per la salvaguardia della salute pubblica. A riportarlo è La Repubblica.it.