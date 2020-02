vedi letture

Repubblica - La Juve ha già deciso: a giugno divorzio con Sarri. Può tornare Allegri?

Momento no per Maurizio Sarri, dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Lione. Secondo quanto riferito da repubblica.it, in bianconero, a partire dal presidente Andrea Agnelli, si sarebbero già pentiti della scelta fatta in estate. E, dato che la Juve non esonera, si tratterebbe di arrivare fino a giugno per poi scegliere un suo successore. Se la situazione dovesse precipitare a breve, ci potrebbe essere addirittura spazio per un provvedimento drastico come il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.