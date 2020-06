Repubblica - Marotta vuole andare via dall'Inter è indiscrezione fatta circolare dai lotitiani

vedi letture

"Lotito, Marotta e i veleni in Lega". E' il titolo di un interessante e approfondito articolo pubblicato quest'oggi dal quotidiano 'La Repubblica', che spiega anche l'indiscrezione emersa negli scorsi giorni pubblicata dal 'Messaggero' riguardante un Marotta stressato che rimpiange i giorni felici alla Juventus.

E' in gioco una poltrona in Consiglio di Lega e per Lotito deve sedersi in Assemblea solo chi mette i soldi nel club, quindi non un ad come Marotta prototipo del dirigente per conto di altri.

Vuole andare via dall'Inter - si legge - è allora l'indiscrezione messa in giro dai presidenti e dirigenti vicini a Claudio Lotito e arrivata proprio nel giorno in cui Marotta riceveva i complimenti da Zhang per la cessione di Mauro Icardi al PSG.

Tra Lotito e Marotta in questo momento è muro contro muro, anche perché il numero uno della Lazio è convinto che l'ad nerazzurro abbia tramato con i club più piccole affinché il calcio non ripartisse.

Tornando al Consiglio, in questo momento l'Inter occupa due posti con Marotta e Antonello. I lotitiani sognano un board di soli presidenti e puntano a estromettere almeno Antonello per far spazio a uno tra De Laurentiis e Setti.