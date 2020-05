Repubblica - Serie A, Gravina potrebbe imporre playoff-playout: 12 club in lotta per lo Scudetto?

La situazione legata alla ripartenza e quindi al futuro del calcio italiano continua ad essere ricca di punti di domanda ed in attesa di colpi di scena. Quel che è certo è che il presidente Gabriele Gravina proverà in ogni modo a far sì che il calcio possa ripartire, che il campionato 2019/2020 possa concludersi. E in passato, sebbene non ci siano mai state aperture particolari in tal senso, l’idea dei playoff e dei playout come alternativa al “classico” calendario è stata tirata in ballo dallo stesso numero uno della FIGC.

Gravina potrebbe imporre i playoff e i playout - Secondo la Repubblica, UEFA e Governo avrebbero già dato una mano a Gravina se questa dovesse essere la strada: Ceferin ha detto che è possibile cambiare i format, il governo ha snellito la giustizia sportiva rendendo i possibili ricorsi più “gestibili” dal punto di vista temporale. Il Dl Rilancio, inoltre, gli permetterebbe di “imporre” i playoff-playout alla Serie A attraverso il Consiglio federale. Questo il passaggio dell’articolo 221bis citato dal sito del quotidiano: “In considerazione dell'eccezionale situazione... le Federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione della classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”.

12 ai playoff, 8 ai playout - Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi. E per la Repubblica, quella più probabile al momento prevederebbe dei playoff da 12 squadre con la classifica congelata al 9 marzo: Le prime quattro (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta) andrebbero ai “quarti di finale”. La 5^ (Roma) sfiderebbe la 12^ (Cagliari), la 6^ (Napoli) contro l’11^ (Sassuolo), la 7^ (Milan) contro la 10^ (Bologna) e l’8^ (Verona) contro la 9^ (Parma). I playout, di conseguenza, sarebbero fra le ultime 8, quindi Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, SPAL e Brescia. Il tutto con partite secche, se necessario in campo neutro (nonostante gli stadi chiusi). Un'eventualità di cui probabilmente si discuterà nel consiglio federale di mercoledì e che potrebbe portare a diverse valutazioni da parte dei diretti interessati: le prime 4 non sarebbero certe della qualificazione Champions, mentre Cagliari, Hellas, Bologna o Parma avrebbero potenzialmente l'opportunità di gareggiare per il titolo. E anche in coda ovviamente le situazioni sarebbero diverse: squadre come la Fiorentina, per esempio, sarebbero costrette a giocarsi la salvezza in scontri diretti ad altissima tensione.