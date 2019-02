© foto di Simone Lorini

Debutto da grande per il Napoli di Ancelotti in Europa League: sconfitto lo Zurigo per 3-1 grazie ad una prova molto positiva sia a livello individuale che di squadra. Lo sottolinea quest'oggi anche la Repubblica, edizione Napoli, in edicola: per gli azzurri l'ostacolo sedicesimi sembra ormai alle spalle.