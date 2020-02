© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ero io il bersaglio. Ci siamo lasciati per il bene del Toro". A pochi giorni dall'addio alla panchina granata, La Stampa torna a parlare della decisione presa, di comune accordo, da Walter Mazzarri e dal Torino: dividere le rispettive strade. I primi dubbi del tecnico di San Vincenzo sono nati dopo la vittoria ottenuta al Ferraris contro il Genoa, a cui ha fatto seguito un duro confronto con la tifoseria organizzata. Da lì in poi, la paura di aver compromesso la stagione, per un rapporto con l'ambiente ormai ostile. E la scelta di fare un passo indietro: una stretta di mano, niente esonero, arrivederci e grazie dopo tanti alti e bassi.