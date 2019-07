I retroscena sullo scontro Chiesa-Fiorentina: giocatore quasi in lacrime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la delicata situazione legata a Federico Chiesa, ricostruendo il colloquio avvenuto martedì sul pullman della Fiorentina (attualmente a New York per la ICC) tra il giocatore e Joe Barone. Il dirigente - si legge - avrebbe affrontato Chiesa in modo duro: il braccio destro di Commisso si sarebbe infatti infastidito in particolare per quanto accaduto all’allenamento del mattino, con Montella costretto a riprendere più volte il giocatore fino ad escluderlo. È lì che Barone avrebbe alzato la voce in maniera dura. Le grida udite da fuori erano eloquenti, anche se non si capiva chi fosse tra i due ad aver perso le staffe. Addirittura sarebbe stato imposto al giocatore di chiedere scusa a tutta la squadra, di posare nella foto con la maglia, pena una prima multa e di partecipare all’intervista fissata con la Cnbc, pena un’altra multa. Pare - continua La Gazzetta dello Sport - che Chiesa fosse a un passo dalle lacrime. Adesso si attende la versione del giocatore e del suo entourage.