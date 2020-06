Revolution Chelsea: otto giocatori in vendita, c'è anche Jorginho. Juventus in agguato

Tanti acquisti, ma altrettante cessioni. Il Chelsea, come riporta il Daily Mail, si prepara a rivoluzionare la sua rosa nell'estate che verrà. Secondo il tabloid, i Blues avrebbero infatti deciso di mettere in vendita ben otto giocatori per ottenere un tesoretto da reinvestire subito in entrata. Tra questi, ci sarebbe così anche l'ex centrocampista del Napoli Jorginho, valutato 50 milioni di euro e cercato con insistenza dalla Juventus del suo mentore Maurizio Sarri. Una pista di mercato da monitorare quindi con attenzione nelle prossime settimane, nonostante le smentite ufficiali degli ultimi giorni.