I rigori e le motivazioni trascinano il Bologna: 3-0 al Chievo al Dall'Ara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza brillare e senza strafare, il Bologna ottiene tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza. La squadra di Mihajlovic si sbarazza del ChievoVerona con un secco 3-0, grazie ai due calci di rigore trasformati da Erick Pulgar tra il 66' e il 69' e al sigillo finale di Dijks.

STERILE SUPREMAZIA - La retrocessione non è ancora matematica, ma Mimmo Di Carlo guarda già al futuro. Quella schierata dal tecnico clivense è una formazione sperimentale, con tanti giovani in campo: spicca la presenza dal 1' del classe 2000 Vignato, che supporta Stepinski in avanti. Mihajlovic, invece, si affida ai migliori dopo il robusto turnover di Bergamo. Il Bologna schiaccia subito il piede sull'acceleratore e trova il vantaggio dopo 9': una carambola favorisce Orsolini, che però era in fuorigioco all'inizio dell'azione. Pairetto annulla dopo la segnalazione del VAR. L'esterno di proprietà della Juventus è il più ispirato e mette in difficoltà il Chievo, così come Palacio, su cui è straordinario Sorrentino intorno alla metà della prima frazione. Gli ospiti restano compatti, prendono le misure ai rossoblù e guadagnano metri col passare dei minuti. Agli emiliani mancano rapidità e precisione: all'intervallo sono ben 27 le palle perse.

PULGAR DI RIGORE - Il canovaccio non cambia nella ripresa. È sempre il Bologna ad attaccare, ma il Chievo regge come può, cercando qualche sporadica ripartenza. Abbassarsi troppo, però, non è mai una buona idea, soprattutto se l'avversario è affamato di punti. E così, dopo una clamorosa occasione fallita da Bani, i padroni di casa capiscono che è il momento di colpire: al 63' Soriano guadagna intelligentemente un rigore, che Pulgar trasforma con grande freddezza. Tre minuti dopo è Sansone a cadere in area nel contatto con Bani: il cileno si ripresenta sul dischetto e spiazza Sorrentino.

PROFONDO ROSSO - Il tremendo uno-due tramortisce gli scaligeri. Di Carlo prova a cambiare qualcosa, inserendo Giaccherini e Pucciarelli al posto di Kiyine e Depaoli. Il sogno di riaprire il match, però, va a infrangersi contro l'espulsione di Bani, punito con il secondo giallo per un intervento falloso su Palacio. La fotografia di una stagione maledetta per il Chievo, che attende solo la condanna definitiva alla retrocessione in Serie B. Nel finale c'è gloria anche per Dijks, che rende più rotondo il punteggio. Il Bologna conquista tre punti utili per scavalcare l'Empoli e tornare in quartultima piazza. Missione compiuta, quasi con il minimo sforzo.