I rilanci delle milanesi: i jolly per la corsa all'Europa

La domenica indubbiamente positiva vissuta dal calcio milanese con i riscontri tangibili di risalita che hanno influenzato la classifica nelle sue posizioni più nobili, porta la firma anche di protagonisti che parevano destinati a non appartenere più al palcoscenico meneghino, perlomeno nella loro accezione positiva. La parabola di Andre Silva, per esempio, era già stata bollata come fallimentare da diversi addetti ai lavori, forse ignorando i trascorsi di uno dei prodotti più promettenti del calcio che volenti o nolenti è quello campione d’Europa in carica, o forse per la smania diffusa di gridare allo scandalo per operazioni di mercato certamente onerose, ma non per questo automaticamente sbagliate. La risposta dell’ex attaccante del Porto è arrivata forte, chiara ed ineluttabile proprio nel weekend della punizione per il compagno di reparto Kalinic. Chissá che l’uomo del destino non possa essere proprio lui… Del resto, sull’altra sponda del Naviglio le speranze di rilancio in chiave Champions ed il sorpasso ai danni della Lazio hanno anche le sembianze di due come Brozovic e Perisic che parevano destinati ad un lungo countdown prima della fuga. L’accidia del centrocampista ed i fischi di San Siro ed il calo di rendimento dell’esterno personificavano in maniera eloquente la flessione interista dei mesi invernali, ed invece il tentativo di rilancio con la fioritura di Marassi, ha anche il loro volto. Oltre che quello di Rafinha e Cancelo, i cui riscatti sembrano indispensabili per definire affidabile un progetto sul quale ancora vengono nutriti dubbi legittimi. Fino al capitolo rinnovi: uno per parte, entrambi necessari. Quello di Gattuso per il Milan, e quello di Icardi per l’Inter. Per motivi diversi, di questi due sembra davvero impossibile pensare di poter fare a meno.