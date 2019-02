I rimpianti di Di Carlo: Chievo, era l'ultima spiaggia?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sensazione, a fine partita, è quella di aver perso una ghiotta opportunità per rimettersi in carreggiata e accorciare sulle dirette concorrenti per la salvezza. L'Empoli, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo, resta distante 9 lunghezze e rovina la festa del ChievoVerona, che a fine stagione potrebbe rimpiangere i tre punti sfumati al Castellani nello scontro diretto.

Tre punti che avrebbero potuto rilanciare le ambizioni della squadra di Mimmo Di Carlo, per cui quella odierna era una sorta di ultima spiaggia. I veronesi hanno interpretato molto bene il match, limitando i toscani con una fase difensiva attenta e creando pericoli grazie soprattutto alla posizione di Giaccherini, schierato tra le linee e quasi imprendibile sulla trequarti. Una mossa tattica che aveva portato gli scaligeri al doppio vantaggio al termine del primo minuto di recupero della prima frazione, prima di subire il primo dei due gol dell'attaccante di Altamura. I rimpianti al 90' sono tanti, perché la formazione ospite ha dato tutto e ancora una volta non è riuscita a conquistare il bottino pieno. Ma la prestazione fa ben sperare: il Chievo c'è e lotterà fino alla fine.