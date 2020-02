In conferenza stampa il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato anche dell'infortunio di Ousmane Dembele, esterno francese che si è gravemente infortunato nelle scorse ore. In Spagna, in casi di infortuni gravi e i cui tempi di recupero sono superiori ai 5 mesi, la Federazione permette al club in questione di tesserare un nuovo giocatore a patto che questo provenga dal campionato spagnolo. Questo il pensiero di Setien, in cui tira in ballo anche il neo acquisto della Roma Carles Perez, a riguardo: "L'eventuale nome ce l'abbiamo già in mente, ma dobbiamo aspettare l'autorizzazione della Federazione (che prima deve accertare la reale entità dell'infortunio del francese). L'infortunio di Dembele è una disgrazia, ci puntavo molto. Ovviamente mi sarebbe piaciuto avere più giocatori a disposizione e ora, con l'infortunio di Ousmane, mi sarebbe piaciuto avere qua Carles Perez".