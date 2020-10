Riparte l'Europa League: con David Silva, dopo un'estate di stracci con la Lazio

E' stato senza dubbio uno dei grandi casi mercato dell'estate, David Silva che pareva un giocatore della Lazio e che poi, d'improvviso, ha preso un aereo per San Sebastian e ha vestito la maglia della Real Sociedad. Scelta di vita e di famiglia, quella del trentaquattrenne di Arguineguin: un Mondiale, due Europei, quattro Premier, due FA Cup, cinque Carling Cup, una Copa del Rey, una Charity Shield e un Europeo Under 19 come palmares dorato, ha spezzato il cuore di Igli Tare e Simone Inzaghi scegliendo casa.

L'attacco di Tare "Rispetto il giocatore, non l'uomo". Parole durissime da parte del ds della Lazio, con David Silva che ha replicato in modo fermo. Sono volati gli stracci ma in sostanza lui è volato in Spagna. "Ho avuto grandi offerte e da ogni parte del mondo, ma alla fine ho scelto la Real per il suo stile di gioco. Per me e la mia famiglia tornare in Spagna mi ha ridato grande voglia. I motivi personali hanno influito per venire qui, perché anni fa ho vissuto nei Paesi Baschi (Eibar, stagione 2004/05) e mi sono trovato molto bene", ha detto in sede di presentazione. Raggiunte le 100 presenze tonde nelle competizioni europee, ritroverà l'Europa League che gli manca dal 2012 con la maglia del Manchester City.