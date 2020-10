Riparte l'Europa League: Gvardiol, non solo cognome. Il Lipsia l'ha strappato a Bielsa

Josko Gvardiol ha un nome di quelli che catturano, non foss'altro che per l'assonanza col mago della panchina catalano. Solo che lui è appena maggiorenne, viene da Zagabria e di professione fa il difensore centrale. Lo fa a casa, dove lo fa da una vita, alla Dinamo, che oggi giocherà la prima nella fase a gironi d'Europa League alle 21:00 tra le mura amiche contro il Feyenoord. Dall'età di otto anni gioca nella sua città e lo farà ancora per un anno. Poi volerà in Germania, a Lipsia.

Il Red Bull anticipa tutti Marcelo Bielsa era convinto d'averlo in pugno. Centrale difensivo d'impostazione, mancino, l'ideale per il gioco del suo Leeds United. La Roma si era interessata da tempo, sin dai tempi di Gianluca Petrachi. Poi l'inserimento dei bibitari, che sono diventati una delle piazze più ambite per i giovani talenti d'Europa. Nel percorso di crescita, la Red Bull ha deciso di lasciarlo ancora una stagione in Croazia, per poi andare a Lipsia. Non Salisburgo, dove il reparto è già completo. La piazza giusta. Ancora a casa, ancora alla Dinamo.