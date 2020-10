Riparte l'Europa League: il Leverkusen ha sostituito Havertz col 2003 Wirtz

Il Bayer Leverkusen non ha sostituito Kai Havertz. E non perché abbia deciso di cederlo solo negli ultimi afflati del mercato d'estate, ma perché ha ritenuto opportuno cercare in casa le risorse giuste per sostituire uno dei talenti più splendenti del calcio tedesco degli ultimi vent'anni. Ceduto a peso d'oro, 80 milioni al Chelsea, non ha un erede dal mercato. E' arrivato Patrik Schick dalla Roma, sì, ma per sostituire Kevin Volland che è andato al Monaco.

Le risorse all'interno Così Peter Bosz, che oggi inaugurerà l'Europa League delle Aspirine alle 18:55 nel difficile scontro casalingo contro il Nizza, troverà le risorse già in rosa. Più responsabilità e minuti, e galloni da titolare, a Nadiem Amiri, alla chance più importante della carriera. E poi uno dei migliori 2003 del mondo e destinato a far parlare di se anche in Europa. Florian Wirtz, ancora minorenne, fantasista pescato dal Colonia e che ha già esordito in Bundesliga ed è già parte dell'Under 21. Trequartista, talento purissimo, è il crack della Germania del domani. Il dopo Havertz non arriva dal mercato a Leverkusen. E' già in casa.