Riparte l'Europa League: il Lille è capolista ed è un capolavoro di progettazione

Les Dogues sono i mastini e mai definizione fu più appropriata per raccontare il nuovo ciclo del Lille Olympique Sporting Club. Guidato da Gerard Lopez, con l'orchestra diretta da Luis Campos dietro la scrivania, in panchina c'è Christophe Galtier e col passare degli anni quella del Nord è diventata una delle fabbriche del talento più interessanti del mondo. Ultimo titolo vinto nel 2011, quando il Paris Saint-Germain aveva Nené come miglior marcatore e Antoine Kombouaré in panchina, era il Lille di Rudi Garcia, Eden Hazard, Rio Mavuba e Moussa Sow. Questo è un Lille diverso. E ora guida la Ligue 1.

Giovani e talenti L'età media del Lille, oggi in campo alle 21:00 per la prima della fase a gironi di Europa League a Praga contro lo Sparta, è tra le più basse d'Europa. Tra i giocatori cercati dalle grandi d'Europa figurano l'esterno Jonathan Ikoné, classe '98, il mediano e di un anno più giovane, Boubakary Soumaré. Sulla trequarti è arrivato Jonathan David, canadese e preso dal Gent a suon di milioni. Per 8 è stato preso dall'Ajax il giovane centrale Sven Botman, in attacco tra i 2000 ci sono anche Tiago Djalò e Timothy Weah. A ventiquattro anni sono di fatto già dei senatori il portiere Mike Maignan, l'esterno Jonathan Bamba. Classe '97 il redivivo Renato Sanches, il terzino destro Zeki Celik e il trequartista turco Yusuf Yazici. Una vera e propria bottega, cara, di giocatori in ogni ruolo. Per il presente. Per il futuro. Intanto per il Lille, che adesso può sognare in grande.