Riparte l'Europa League: la fabbrica del talento del Gent è in crisi profonda

vedi letture

Una delle fabbriche del talento del Belgio è in crisi. Il Gent è guidato da Wim de Decker ed è già il terzo in stagione. Jess Thorup è stato esonerato dopo le sconfitte contro St.Truiden e Kortrijk, al suo posto Laszlo Boloni che è durato sole tre settimane. Fallita la qualificazione in Champions League, la formazione belga è attesa oggi dall'esordio in Europa League in Repubblica Ceca contro lo Slovan Liberec. Ma lo fa in un momento di profondo cambiamento e di ricerca di nuovi capisaldi.

L'identità perduta L'ultima in Jupiler League è stata una Caporetto col ko per 5-2 sul campo del Cercle Bruges. Il Gent cerca nuovi talenti, a centrocampo ha preso un tedesco interessante come Niklas Dorsch dall'Heidenheim e il suo compagno di squadra, in attacco, Tim Kleindienst. La cessione a suon di milioni, quasi 30, di Jonathan David al Lille, non è stata però finora ben rimpiazzata. Insieme Laurent Depoitre e Roman Yaremchuk, che non sono certo gli ultimi arrivati ma punte di grande esperienza e non solo in Belgio, hanno fatto 5 gol. La fabbrica del talento è in crisi, oggi l'Europa League sarà un esame importante anche per De Decker per capire che direzione prenderà questo progetto in difficoltà.