Riparte l'Europa League: la seconda vita di Gareth Bale, dove tutto è nato

Il sedici aprile del duemilaquattordici Gareth Bale finì per la prima volta fuori dal campo. Lo fece puntando i piedi per terra e ripartendo, sulla linea del fallo laterale. Marc Bartra era in folle, lui lanciato sul rettilineo della gloria, bianco come un angelo. Così conquistò la Copa del Rey, primo con le Merengues.

Il ventisei maggio del duemiladiciotto Gareth Bale vide il mondo alla rovescia per la prima volta. Lo fece dandosi lo slancio sui tacchetti e ribaltando l'Ucraina, il Liverpool, l'Europa. Due gol contro i Reds nella finale Champions, da subentrato, una bellissima, con un gesto che ogni ragazzo sogna e pure nelle periferie di Cardiff dove il rugby è religione e il calcio è provincia.

Il diciannove settembre del duemilaventi Gareth Bale rinasce. A sette anni di distanza torna a Londra, al Tottenham, dove era andato via da calciatore più costoso di sempre. Oggi riparte anche in Europa, dopo aver giocato nel clamoroso pareggio per 3-3 contro il West Ham dell'ultima tornata di Premier League. Riparte Gareth Bale, che non sarà forse più quello di quella corsa, quello di quella rovesciata. Ma ha ritrovato il sorriso, e pure il campo.