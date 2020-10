Riparte l'Europa League: la storia di Anastasio. Cuore Napoli da avversario, col Rijeka

La storia di Armando Anastasio è quella di un ritorno alle origini e di una vita nuova. Ha scelto Rijeka e la Croazia, "dopo aver visto la città e valutato il campionato: è una Serie A", ma in Europa League giocherà contro la squadra del suo cuore. Dove è nato, dove ha lasciato tanti amici, ovvero Napoli. Il debutto, domani, per il terzino sinistro arrivato dal Monza in estate, è di quelli da brivido: c'è la Real Sociedad, corazzata iberica non certo semplice da affrontare.

Aspettando l'esordio Per adesso Anastasio si sta ambientando nel club allenato dallo sloveno Simon Rosman, trentasettenne. Dalla sua parte, nel 3-5-2, c'è il ventenne croato Daniel Stefulj ma la sensazione è che presto per l'ex Monza si apriranno le porte da titolare. Intanto ha scelto la 23 e ha iniziato a lavorare coi compagni. Oggi l'Europa, la prima volta della sua vita, dopo una carriera che lo ha visto scendere in campo in Serie B per undici volte e poi solo Serie C e mai in Serie A.