Riparte l'Europa League: le grandi d'Italia studiano il PSV. Per Malen e Dumfries

Eindhoven come terra di conquista per i direttori sportivi col portafogli senza grandi problemi ma pure con l'intuito e col coraggio di credere nei giovani dal gran talento. Non tutte le ciambelle riescono col buco, perché se il Manchester United ha benedetto l'arrivo di Ruud van Nistelrooy, meno ha fatto con quello di Memphis Depay. Per un Barcellona che si è goduto Ronaldo, c'è un Brighton che ha certamente strapagato Jurgen Locadia. Spendere con cura, dunque, ma se parliamo di due giocatori oggi impegnati alle 18:55 nella prima d'Europa League con la maglia del PSV contro il Granada, ovvero Doynell Malen e Denzel Dumfries, l'obiettivo finisce ben vicino al centro del talento.

Strappato all'Arsenal La storia di Malen è al contrario, perché l'olandese, origini del Suriname, già 9 degli Orange, è scuola Ajax, poi strappato dai Gunners che però nel 2017 hanno smesso di credere in lui. Al PSV è rinato e sbocciato, centravanti moderno e dalle ottime medie realizzative anche se non da fromboliere d'alte quote.

Il Milan aspetta I rossoneri ci hanno provato, d'estate, a prendere Dumfries come terzino destro. Qui siamo già più avanti con l'età, perché a ventiquattro anni è nella stagione della verità. Curiosità: ha esordito con Aruba per poi scegliere la nazionale olandese. Preso dall'Heerenveen nel 2018, è una colonna del calcio orange e pure del PSV, nonché uno dei terzini destri più attesi di questa Europa League.